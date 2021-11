No PS o fim de uma direção "nunca foi uma tragédia"

Se o resultado das eleições legislativas for curto "não é um problema interno para o PS", diz Porfírio Silva à Renascença. O deputado socialista e secretário nacional do partido afasta dramas caso a liderança de António Costa fique em causa, dizendo mesmo que "em todas as direções há um momento em que acaba e vem outra, isso no PS nunca foi uma tragédia".

Adepto confesso da geringonça ou da "esquerda plural" como lhe chama, Porfírio Silva explica as tentativas de aproximação dos nacionais ao PSD depois do chumbo do Orçamento. "Não está em cima da mesa fazer qualquer tipo de negociação global em termos de solução governativa", assume o dirigente nacional, mas acrescenta que "a direita democrática é um recurso da democracia que também faz falta ao país" estando o PS disposto a "ter um tipo de diálogo que seja produtivo no quadro parlamentar".

No PS só à boca pequena se fala da maioria absoluta. A meio da campanha podemos começar a ouvir o PS a pedi-la. Depende do andamento da campanha ou é até um discurso perigoso e contra-producente?

Julgo que todos no PS estamos de acordo em questões fundamentais acerca da questão da governabilidade. Não faz sentido para o país que andemos em eleições de dois em dois anos ou de ano a ano, portanto o que aconteceu desta vez foi uma surpresa, porque todos os partidos que estavam na maioria de esquerda se apresentaram às outras eleições como estando empenhados em fazer funcionar uma solução em que os vários partidos contribuiam com uma solução governativa com estabilidade e afinal parece que não.

Ora, aquilo que é o ponto fundamental em que nós estamos convencidos no PS, é que o país precisa de fazer um trabalho profundo depois de tudo aquilo que se passou nos últimos dois anos e esse trabalho não se compadece com eleições todos os anos. Acabámos de sair de uma série de actos eleitorais, vamos para outro. A democracia também depende de que o país perceba o que é que nós andamos a fazer.

É preciso estabilidade, é isso? A tal "maioria estável, reforçada e duradoura" de que falou o primeiro-ministro?

O povo é que vai dizer quais são as soluções possíveis e não podemos ter a arrogância de dizer que só governaremos ou só aplicaremos o nosso programa ou só nos bateremos pelas nossas propostas nesta ou naquela circunstância.

Temos de ter humildade de perceber que aquilo que o povo diz exige depois uma análise daquilo que foi dito e quais são as soluções possíveis. Estou convencido de que o país está à espera que todos saibamos que o compromisso, a concertação, a capacidade de criar soluções que não sejam só "o meu programa é este e daqui não saio".

É evidente que há questões fundamentais nos programas eleitorais de cada partido e ninguém perceberia que o PS prescindisse da escola pública ou que o PS prescindisse do Serviço Nacional de Saúde, ou da Segurança Social Pública. Há sempre formas de chegar aos objectivos que podem ser concertadas e é esse trabalho que o país espera que os partidos mostrem que estão disponíveis para fazer.

Não defende um bloco central, na linha do secretário-geral do partido António Costa, mas qual é que é a vantagem de se falar de uma aproximação ao PSD numa altura em que o PS se prepara para eleições legislativas antecipadas?

É sabido que dentro do PS sou das pessoas que, desde cedo, apoiou o esquema da esquerda plural, como gosto de lhe chamar, no entanto eu também sempre disse que a ideia de que eu prefiro uma governação de uma esquerda plural não exclui, de maneira nenhuma, a ideia de que a direita democrática, designadamente o PSD pela representatividade que tem, tem um papel importantíssimo no regime democrático.

Os governos não duram para sempre e ainda bem, há alternância, há alternativa, há mudanças de governo, qualquer governo mais tarde ou mais cedo acaba, é preciso que haja alternativas. No sistema político português o PSD tem sido sempre o garante de que há uma direita democrática capaz de, quando se esgota uma solução, ter outras propostas e ter uma alternativa. Fizemos durante este ciclo acordos estruturais no que diz respeito à descentralização, tivemos leis aprovadas no âmbito da defesa, um entendimento profundo de regime sobre o essencial da nossa pertença à União Europeia, temos de ser claros.

É óbvio que um governo do PS não pode estar dependente da posição que o PCP ou o Bloco têm contra a União Europeia ou contra a pertença ao euro. É evidente que nunca poderíamos estar confortáveis numa governação em que não houvesse no parlamento uma maioria sólida que diga "sim senhor estamos na União Europeia e devemos estar, sim, estamos no euro e devemos estar" e essa componente que dá uma certa estabilidade ao regime e até permite que haja as outras diferenças em políticas públicas mais concretas é importantíssimo.

Há coisas no dia-a-dia em que só estou de acordo com o meu partido, depois há coisas mais alargadas em que já estou de acordo com este ou com aquele e depois há coisas fundamentais em que tem de haver uma larguíssima maioria dos representantes do povo em que temos de estar todos de acordo, porque senão a democracia não funciona. Se a democracia não tiver este entendimento grande sobre coisas fundamentais daremos palco àqueles que querem partir tudo e sabemos que há quem ande aí a querer partir tudo.