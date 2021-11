Hospital Santa Maria. Crise na saúde é "indesejável". Marcelo deseja "reaproximação" com demissionários

O Presidente da República expressou esta segunda-feira o “desejo” de que as “estruturas de saúde” se possam “reaproximar” dos chefes de cirurgia que se demitiram do Hospital Santa Maria, defendendo que um “problema no funcionamento da saúde” é “indesejável”.

Falando aos jornalistas depois de ter participado numa conferência no ISCTE, intitulada “O futuro do trabalho visto pelos jovens”, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à demissão dos dez chefes de equipa de cirurgia do Hospital Santa Maria formulando “um desejo”.

“O que eu desejo é que seja possível reaproximar os pontos de vista e ultrapassar esta como outras situações que sejam situações que possam criar engulhos, bloqueamentos, naquilo que é fundamental na vida dos portugueses e que se chama saúde. É sempre importante, neste momento é mais importante”, referiu.