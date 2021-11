Eleições no PSD. Rangel só vê a vitória como cenário político

Paulo Rangel diz que a política não é nenhum jogo de xadrez, “em andamos a fazer cálculos para saber quem fica no Governo”. Na entrega das assinaturas que formalizam a sua candidatura à liderança do PSD, nesta segunda-feira, o eurodeputado recusou-se a desenhar cenários políticos.

Diz Paulo Rangel que a único cenário que tem é uma vitória do PSD e o que importa é “fazer uma proposta clara aos portugueses e uma proposta que se baseia na necessidade de uma maioria para levar esse programa por diante”.

E, por falar em programa, o candidato a presidente do PSD, confiante numa vitória no próximo sábado nas diretas, anunciou a apresentação do seu programa eleitoral para as legislativas de 30 de janeiro para que daqui a um mês, mesmo em vésperas de Natal.

Paulo Rangel entregou as assinaturas na companhia do coordenador da moção, Miguel Poiares Maduro, e do mandatário financeiro, Gonçalo Reis.

Depois quis apresentar as principais ideias da moção de estratégia: defende uma maioria estável para o PSD, recusa um bloco central e dá um “não” redondo ao apoio a um governo socialista.