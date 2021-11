Eleições no PSD. Nuno Miguel Henriques desiste da corrida

Nuno Miguel Henriques desistiu, nesta segunda-feira, de ir a votos nas diretas do PSD.

O militante reuniu as assinaturas, mas depois de uma reunião com as campanhas de Rui Rio e Paulo Rangel, decidiu que é melhor não ir a votos.

“À última hora, apesar de termos tudo, tudo, tudo certo e os termos normais para apresentar a candidatura, a bem do partido e a bem do país, entendeu-se que era melhor continuarmos o nosso trabalho dentro do partido, mas não ir a sufrágio no próximo sábado”, afirmou aos jornalistas que se encontravam na sede do partido, em Lisboa, para assistir à entrega das assinaturas das outras candidaturas.

O antigo candidato do PSD à Câmara de Alenquer entrou na corrida há precisamente uma semana, em 15 de novembro, sob o mote “Portugal mais e melhor”.

“Sou candidato a presidente da Comissão Política Nacional do PSD”, anunciou em conferência de imprensa, na sede nacional do partido.

Assumiu-se como “terceira alternativa” e voz dos militantes “que têm estado em silêncio”, e disse estar confiante na disputa de uma segunda volta das diretas.