Covid-19. Bloco de Esquerda pede reforço do SNS para combater a pandemia

O Bloco de Esquerda (BE) apela ao Governo no sentido de reforçar as condições do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"É muito pouca gente com muito trabalho e muito poucas condições", disse a coordenadora do BE, Catarina Martins, esta segunda-feira, durante uma visita às oficinas da CP, em Matosinhos.

"Como nós precisamos que a terceira dose seja tão bem sucedida como as anteriores e como precisamos que os cuidados de saúde sejam sobre a Covid, mas também sobre tudo o resto, é fundamental reforçar a capacidade do SNS e tratar bem os seus profissionais, também contratando mais profissionais", defendeu.



A deputada e dirigente bloquista defende que, "com uma população largamente vacinada", será "nas condições do SNS para aguentar um Inverno com mais doenças respiratórias que estará grande parte da nossa responsabilidade".

A coordenadora do BE tem marcado para terça-feira um encontro com o Governo para debater medidas de combate à pandemia.