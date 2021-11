Rui Rio quer construir "uma nova maioria sem linhas vermelhas”

Rui Rio diz que é preciso construir uma nova maioria “sem linhas vermelhas". A ideia está na moção de estratégia que o presidente do PSD vai apresentar nas próximas eleições diretas do PSD.

É no último parágrafo deste documento que Rui Rio define como quer construir uma maioria para governar Portugal. O líder do PSD, e recandidato a um novo mandato, diz que o partido está em condições de chegar ao governo com uma liderança “responsável, credível e mobilizadora”.

Por isso, Rui Rio defende que é preciso construir uma nova maioria “sem linhas vermelhas, assente no diálogo e no compromisso, à esquerda ou à direita, cujo único limite será a da moderação, do respeito pelas instituições constitucionais e a do superior interesse nacional” lê-se na moção sem que haja qualquer referência a partidos.