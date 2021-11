Covid-19: Jerónimo diz que caminho é acelerar vacinação e não "voltar atrás"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que o caminho para combater a pandemia é acelerar a vacinação e reforçar o SNS, manifestando "profundas reservas" com a ideia de "voltar atrás" com "medidas desgarradas" de confinamento.

À margem da manifestação convocada pela CGTP, que hoje junta em Lisboa milhares de pessoas, Jerónimo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre aquilo que irá defender junto do primeiro-ministro, António Costa, que recebe para a semana os partidos com representação parlamentar sobre a situação epidemiológica em Portugal.

"A melhor experiência que tivemos foi a aplicação das vacinas. É este o caminho, continuar a aprofundar essa garantia que resultou bem e, naturalmente, resistimos, temos profundas reservas em relação a confinamentos, voltar para trás", respondeu.

Para o líder comunista, "o caminho é vacinação mais rápida não só para os mais velhos, também para os mais jovens" e "tomar medidas de reforço do SNS que deem resposta aos problemas" nos serviços públicos de saúde.

"E cada um de nós, com sentido de responsabilidade, tomarmos medidas de proteção que entendermos necessárias", acrescentou.

O objetivo, para Jerónimo de Sousa, deve passar por estas apostas e não por "medidas desgarradas, muitas vezes incompreensíveis de confinamento".

Portugal regista hoje 2.333 novos casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, com dez mortes associadas à covid-19 e um aumento de internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos, segundo dados oficiais.