Rui Rio diz ser "indiscutível" que o SNS "falhou"

“Não vou dizer que falhou estrondosamente, que foi uma desgraça. Vamos ser sérios, falhou isso é indiscutível, nos serviços públicos e à cabaça está o Serviço Nacional de Saúde”, disse o presidente do PSD aos jornalistas.

A poucos dias da dissolução da Assembleia da República, o PSD decidiu levar a debate o atual estado do Serviço Nacional de Saúde. Rui Rio diz que o SNS precisa de mais dinheiro, mas também de uma melhor organização e gestão.

O líder do PSD garante que o essencial é gerir bem os recursos que existem e depois apostar em parcerias com o privado e o sector social. Ainda assim, ressalva que há que ter cuidado com o caderno de encargos.

"Eu não digo que porque é uma parceria público-privada é necessariamente má. Mas não podemos fazer uma negociação em que os privados ficam com o que é simples e dá dinheiro e o público com o que é difícil."

"Temos de ter isso presente. Mas é verdade que a capacidade instalada que o país tem, deve ser devidamente aproveitada. Não faz sentido que uma pessoa esteja a sofrer, e que não haja um entendimento entre o público e o privado", analisa.