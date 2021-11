Chega recomenda fim do apoio do partido ao Governo dos Açores

“A direção nacional do Chega e eu, como seu presidente eleito nas últimas eleições diretas, daremos instruções para que cesse o apoio do Chega ao Governo regional dos Açores. As instruções que daremos são de que o Chega deixe de suportar já neste orçamento o Governo regional dos Açores”, afirmou.

O Chega “retirar-se-á, segundo sugestão da Direção Nacional, do Governo regional dos Açores, do seu apoio de quadro parlamentar, que neste momento existe na região autónoma”, disse.

Em conferência de imprensa, André Ventura justificou a retirada de apoio ao Governo açoriano com a postura manifestada reiteradamente pelo líder do PSD, Rui Rio, de rejeitar acordos pós-eleitorais com o Chega.

A Direção Nacional do Chega pediu, esta quarta-feira, ao Chega Açores para retirar o apoio ao Governo regional, acabando com o acordo de incidência parlamentar, anunciou o líder do partido, André Ventura, no parlamento.

O líder do Chega criticou ainda o Governo regional dos Açores por não ter respeitado os “múltiplos avisos” do partido, elencando questões como o “tamanho” do executivo da região autónoma, “os múltiplos avisos em relação à fiscalização do RSI”, “o gabinete anticorrupção, que foi delineado como uma exigência fundamental e que não avançou nem sequer do papel para a frente” e o “investimento absolutamente alucinante na companhia aérea açoriana” que disse estar previsto no orçamento da região autónoma.

“Foram semanas, consistentes e contínuas, de ataque ao programa do Chega, à sua natureza, ao seu presidente e aos seus militantes, foram semanas e semanas, (…) em que Rui Rio optou por manter o nível de confronto, de hostilização e de humilhação do Chega. (…) Ou há linhas de uma plataforma de entendimento ou há linhas de absolutamente nada”, referiu.

André Ventura justificou a decisão da direção nacional do partido abordando a posição reiterada por Rui Rio de que abdicaria de formar Governo caso dependesse do Chega.

“Quero deixar claro para os militantes, para os dirigentes e para todos, que a recomendação do Chega Nacional, da sua direção e do seu presidente, é de que o Governo regional dos Açores não continue a obter o apoio do Chega, nem a nível orçamental, nem a nível das grandes opções do plano regional”, afirmou.

Apesar disso, André Ventura salientou que falta ainda que o Chega Açores, por tratar-se de uma estrutura autónoma, dê seguimento à recomendação da Direção Nacional do partido, e anunciou que, na sexta-feira, haverá uma conferência de imprensa em Ponta Delgada na qual o deputado único do partido, José Pacheco, anunciará se retira o apoio ao Governo regional.

Líder do PSD reitera que, no plano nacional, tem r(...)

Questionado pelos jornalistas sobre se o deputado José Pacheco poderá não seguir a orientação da direção nacional, André Ventura afirmou que acha que “não há essa possibilidade” e frisou que, no contacto que tem tido “com as estruturas do Chega Açores, com o seu grupo de parlamento e dirigentes”, “há um sentimento consistente e coerente de insatisfação a um nível praticamente absoluto”.

“Esta é a orientação que damos, caso isso não seja respeitado, ou não seja atendido, há mecanismos que o partido tem para fazer face a isso. Mas todos os sinais que temos neste momento (…) são de que há uma coincidência perfeita entre aquilo que aqui estamos a dizer e aquilo que se passa neste momento no Governo regional dos Açores”, disse.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados: 25 do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (eleito pelo Chega).

No arquipélago, PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação.

A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com a IL. O deputado não inscrito Carlos Furtado manteve o apoio ao Governo dos Açores.

Se o deputado único do Chega, José Pacheco, deixar de apoiar o executivo, este passa a contar com o apoio de 28 deputados, insuficiente para garantir maioria absoluta no hemiciclo (29).

Além disso, o deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, revelou em 05 de novembro que o seu sentido de voto não está fechado, mesmo depois de o Governo Regional ter reduzido o nível de endividamento previsto no Orçamento e no Plano para 2022, tal como tinha exigido o parlamentar.