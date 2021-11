Ventura ameaça romper entendimento nos Açores se PSD viabilizar Governo do PS

O líder do Chega ameaça "quebrar qualquer entendimento" com o PSD, incluindo nos Açores, onde o partido tem um acordo de incidência parlamentar, se os sociais-democratas "derem as mãos ao PS no Governo nacional" após as legislativas.

Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura reagiu às palavras do líder do PSD, Rui Rio, que esta segunda-feira disse que abdicaria de formar um Governo caso isso dependesse do Chega.

Segundo o líder do Chega, o raciocínio de Rui Rio mostra que "o que está em causa nestas eleições" é a "escolha de um bloco central de governação ou a escolha de uma via alternativa", e defendeu que o líder do PSD "prefere governar com o PS do que formar uma coligação com diversos partidos da direita parlamentar".

"Ao definir este trajeto, fica claro que o PSD deve começar a ser tratado como um partido de centro-esquerda e um aliado do PS, o que deve levar os eleitores da área política do centro-direita e da direita a pensar várias vezes antes da colocação do seu voto na urna eleitoral", indicou.