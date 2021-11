"Reputação intacta". PR diz que "um ou dez casos" não são "milhares de militares portugueses"

O Presidente da República defende que o caso de alegado tráfico de diamantes, ouro e droga, envolvendo militares portugueses ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana não afeta a boa reputação das Forças Armadas portuguesas em missões internacionais.

"Um, dois, três, quatro, dez casos que possam existir, e que venham a ser punidos exemplarmente, não são milhares de militares portugueses em missões internacionais (...) essa reputação não é atingível, continua intacta, é o resultado de anos e anos de dedicação das nossas Forças Armadas", disse Marcelo Rebelo de Sousa, numa alusão indireta à Operação Miríade.

"Vós sois o orgulho de Portugal", insistiu o Chefe do Estado, que esteve esta terça-feira, ao início da madrugada, na despedida da 10.ª Força Nacional destacada para a República Centro-Africana, na base militar de Figo Maduro, numa cerimónia em que o ministério da Defesa esteve representado pela secretária de Estado Catarina Sarmento e Castro.

A presença do Chefe do Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas ocorreu no quadro da polémica em torno da Operação Míriade, e da não comunicação das suspeitas pelo ministro da Defesa a propósito das suspeitas que recaem sobre os militares.