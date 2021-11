"Reputação intacta". PR diz que "um ou dez casos" não são "milhares de militares portugueses"

A presença do Chefe do Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas ocorreu no quadro da polémica em torno da Operação Míriade, e da não comunicação das suspeitas pelo ministro da Defesa a propósito das suspeitas que recaem sobre os militares.

Durante a cerimónia de despedida, o Presidente da República disse ainda que deverá voltar ao país na primavera de 2022, lembrando que a última visita ocorreu em 2018.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda que as forças militares portuguesas estão naquele país africano por três razões. "A primeira razão chama-se construção da paz que é inseparável de uma missão também humanitária. A paz, a estabilidade social, o apoio às populações, sobretudo aos mais carenciados, às crianças, às mulheres, aos mais idosos, aos mais dependentes num clima de conflito".

"Neste dias, as fronteiras de Portugal começam em África. Muitos europeus demoraram a perceber isso. Pensavam que as fronteiras começavam no [Oceano] Atlântico ou no [Mar] Mediterrâneo, ou quando muito no norte de África e não perceberam que as migrações que avançam rapidamente do centro de África para o norte de África e de África para a Europa", alertou ainda o chefe de Estado, relativamente à crise das migrações.

Dos 11 arguidos – entre eles, militares, um advogado, um agente da PSP e um militar da GNR - apenas cinco decidiram prestar declarações perante o juiz Carlos Alexandre. Dois ficaram em prisão preventiva.

A 10ª Força Nacional Destacada nesta missão é comandada pelo Tenente-coronel Jorge Simões Pereira e assumirá a Força de Reação Rápida da MINUSCA nos próximos seis meses.

