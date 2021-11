Audições a João Cravinho, CEMGFA e Chefe do Estado-Maior do Exército aprovadas por unanimidade

Aprovada por unanimidade, esta terça-feira, a audição na Comissão Parlamentar de Defesa ao ministro João Cravinho, ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas EMGFA e ao Chefe Estado-Maior do Éxército, no âmbito da Operação Miríade.

A audição vai decorrer em simultâneo às três entidades.

Está marcada para as 14h30, desta sexta-feira, para que sejam dadas explicações sobre o tráfico de diamantes droga e ouro por militares portugueses na RCA.

O presidente da Comissão de Defesa anunciou que a tripla audição vai decorrer à porta aberta devido ao interesse público.

O PSD já anunciou que que vai requerer o acesso aos pareceres jurídicos invocados pelo Presidente da República como justificação dada pelo ministro da Defesa para não ter avisado o Chefe Supremo das Forças Armadas.

O ministro da Defesa Nacional já se tinha demonstrado disponível a ir ao Parlamento, depois de PSD e BE terem pedido a sua audição urgente sobre as suspeitas de tráfico por militares portugueses.



O que é a Operação Miríade?

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou a 8 de novembro a execução de 100 mandados de busca e 10 detenções, incluindo de militares e ex-militares, no âmbito da Operação Miríade, na sequência de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Em causa está a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais e que “se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas”.

Em comunicado, o EMGFA revelou que alguns militares e portugueses em missões na República Centro-Africana podem ter sido utilizados como "correios” no tráfego de diamantes, adiantando que o caso foi reportado em dezembro de 2019.

O Presidente da República escusou-se na quarta-feira comentar as suas relações com o Governo depois de não ter sido informado do processo, e, questionado se neste caso se verificou uma nova falha de comunicação entre o ministro da Defesa e o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa retorquiu: "Não levem a mal, mas eu não tenho mais nada a comentar. Percebo a vossa curiosidade, estão na vossa função, mas eu também estou na minha função".