Operação Miríade. Missão das Nações Unidas na República Centro Africana soube do caso pelos jornais

A missão das Nações Unidas na República Centro Africana garante ter tido conhecimento do caso de alegado tráfico com militares portugueses apenas no passado dia 8, segunda-feira, e através dos jornais.

A indicação foi avançada numa conferência de imprensa cujo conteúdo está resumido num comunicado da própria missão a que a Renascença teve acesso.

A MINUSCA, missão da ONU na República Centro Africana, classifica de graves as denúncias e diz estar disponível para colaborar com as autoridades portuguesas.

A missão diz ter tido conhecimento do caso esta segunda-feira depois do ministro da defesa garantir ter informado as nações unidas sobre o caso no início de 2020.