Se perder, Rio diz-se disposto a “conversar” com o PS para viabilizar o Governo

O presidente do PSD e recandidato ao cargo manifestou-se disponível para “conversar” com o PS sobre a viabilização do governo caso os socialistas vençam, mas também disse esperar o contrário se forem os sociais-democratas a ganhar.

Em entrevista à RTP3, na quarta-feira à noite, Rui Rio afirmou que, se vencer as diretas para a liderança do PSD e as legislativas, estará disponível para “negociar à esquerda e à direita” para a viabilização do seu governo, considerando que “é dificílimo” qualquer um dos partidos ter maioria absoluta.

“Se nós ganharmos estou disponível para negociar à minha esquerda, leia-se PS, ou à minha direita, leia-se CDS e IL. Com CDS e IL, pode ser pela integração de membros desses partidod no Governo, com o PS não é integração de membros do PS no Governo - isso seria Bloco Central e não vejo necessidade e até podia ser perigoso -, mas acho que deve haver negociação para conseguir-se governabilidade”, defendeu.

Questionado se, caso os socialistas vençam sem maioria, “o seu PSD” viabilizará um Governo do PS, Rio admitiu esse cenário, embora recusando qualquer possibilidade de integrar como vice-primeiro-ministro um executivo socialista.

“O meu PSD está disponível para conversar com o PS, até porque senão o que acontece - não por culpa do PS, mas por culpa minha - é atirar com o PS para cima do PCP e do BE. Não percebo quem critica tanto o dr. António Costa ter-se encostado tanto ao PCP e ao BE, mas que diz que ‘comigo não conversa’”, afirmou, numa crítica ao seu opositor interno Paulo Rangel.