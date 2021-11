Rui Rio. Omissão sobre suspeitas com militares é "história mal contada"

Rui Rio considera que o lapso de informação do ministro da Defesa para com o primeiro-ministro e o Presidente da República sobre o alegado tráfico em missões das Forças Armadas é “uma história mal contada”.

"Tenho simpatia pelo ministro da Defesa. Mas estou a imaginar-me primeiro-ministro e a ver na televisão e ter de telefonar-lhe a perguntar 'o que é que é isto'. É complicado como um ministro deixa assim o governo e deixa mal o presidente", disse esta quarta-feira Rui Rio.

Questionado na RTP3 sobre se o caso do alegado tráfico nas Forças Armadas, Rui Rio admite que a não comunicação do caso ao primeiro-ministro deixa o ministro da Defesa fragilizado — sublinhando que tem simpatia pessoal por João Gomes Cravinho. "Foi uma situação grave. Para mim é particularmente grave o primeiro-ministro ter um membro do governo que não o põe a par de uma situação destas", afirmou.