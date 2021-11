Operação Miríade. Rangel quer saber porquê que Marcelo não foi informado

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel afirmou esta quarta-feira que o Governo tem de explicar porque é que o Presidente da República não foi informado do caso de militares em missão externa suspeitos de tráfico de diamantes.

“É fundamental um esclarecimento rápido desta situação. O senhor ministro da Defesa tem que explicar – e o senhor primeiro-ministro tem que explicar – o que se passou para uma situação desta gravidade não ter sido reportada ao Presidente da República e, aparentemente, nem ao primeiro-ministro”, disse Paulo Rangel, que falava aos jornalistas, antes de um encontro com militantes em Coimbra.

O candidato a líder do PSD salientou que espera que na quinta-feira de manhã o Governo seja capaz “de explicar o que se passou”.

“Então um facto que põe a reputação portuguesa em causa na Organização das Nações Unidas, que é dirigida por um português, não é conhecimento do primeiro-ministro nem chega ao conhecimento do Presidente da República?”, questionou.

Para Paulo Rangel, a ausência de informação do caso de uma alegada rede de tráfico que envolvia militares e ex-militares portugueses na República Centro-Africana é “uma crise de Estado grave”.

Em declarações aos jornalistas, Paulo Rangel chamou também a atenção para mais demissões nas chefias em hospitais, desta feita no Hospital Santa Maria, em Lisboa, considerando que há “uma crise” nos hospitais relacionada com “uma péssima gestão do pós-pandemia”.