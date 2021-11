"Não levem a mal". Marcelo recusa dizer se vai pedir esclarecimentos a Costa e Cravinho

O Presidente da República não diz se vai pedir explicações ao primeiro-ministro e ao ministro da Defesa na sequência das suspeitas de tráfico de diamantes, ouro e droga envolvendo militares portugueses que estiveram em missão na República Centro-Africana.

“Não quero, neste momento, fazer mais nenhum comentário. Acho que o fundamental é reafirmar a confiança do Comandante Supremo nas Forças Armadas, o orgulho que tem da sua prestação em diversas missões das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia, ao longo de muitos, muitos anos e no presente”, disse Marcelo Rebelo de Sousa esta quarta-feira, À saída de um encontro com jovens na Livraria Barata, em Lisboa.

A todas as perguntas Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que não comentava, limitando-se a reiterar a opinião de que "a reputação das Forças Armadas Portuguesas estava intacta" e que é preferível “deixar correr o processo judicial” em vez de o comentar.

Questionado sobre o facto de António Costa também não ter sido informado pelo ministro da Defesa – remetendo a resolução deste caso para quando regressasse de Berlim – Marcelo evitou, de novo, qualquer comentário.

“Não levem a mal, mas eu não tenho mais nada a comentar. Percebo a vossa curiosidade e a vossa função, mas eu também estou na minha [função]”, concluiu.