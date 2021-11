PSD. Rangel satisfeito que Rio queira "finalmente" fazer oposição a Costa

Rangel disse que a posição de Rio não é muito diferente da sua e expressou satisfação com o facto do presidente do PSD e recandidato ter “correspondido ao apelo de fazer oposição ao Governo” de António Costa.

Paulo Rangel chamou, ainda, à atenção para “um facto de primeira importância”, que estranhou não ter sido referido por Rui Rio, “já que o seu foco é fazer oposição ao Governo”, que diz respeito à ausência das confederações patronais numa reunião com o Ministro do Planeamento, onde iria apresentar as “Linhas Orientadoras do Acordo de Parceria de Portugal 2030”, por considerarem que o tema devia ser apresentado à concertação social.