António Costa. "Se perder as eleições, não fico na liderança do PS"

António Costa não se recandidata à liderança do PS em 2023, se vier a perder as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro do próximo ano.

"Obviamente, se estiver em funções como primeiro-ministro, claro que me candidato á liderança do PS. Se perdesse as eleições, é evidente que não ficaria na liderança do PS", disse o primeiro-ministro em entrevista esta segunda-feira à noite na RTP.

"Isso significaria abrir um novo ciclo de governação. Quem está há seis anos como primeiro-ministro em funções, como eu tenho estado, com muita honra em servir Portugal e os portugueses em momentos tão difíceis como estes que vivemos, quando chegamos a esta fase, os portugueses conhecem-me, sabem quais são os meus defeitos, espero que saibam também quais são as minhas qualidades", acrescentou Costa.

"Confio-me ao voto e à avaliação dos portugueses, que têm de escolher", frisou.

Disponível para dialogar com todos

Projetando o cenário pós-eleições de janeiro de 2022, António Costa assegura que não fecha portas à esquerda nem à direita.

Mas é, em primeiro lugar, ao Bloco e ao PCP que o primeiro-ministro dirige o seu apelo, porque, segundo diz, "depois destas eleições nada será como dantes: nós vamos a eleições, ou o PS tem uma maioria para governar sozinho; outra hipótese, o PS é claramente reforçado e acho que isso, inevitavelmente, implica que os nossos parceiros à esquerda também reflitam" sobre a opção de terem chumbado a proposta de Orçamento para 2022.

E à direita? "Eu não fecho a porta a ninguém, mas à direita do PS, primeiro é preciso deixá-los arrumarem-se a si próprios. Depois falamos", rematou.

Nestas declarações à televisão pública, Costa garantiu, ainda, que no início do próximo ano vai avançar com o aumento do Salário Mínimo Nacional.

"Vamos fazer tudo aquilo que é normal ser feito no início do ano, como seja o aumento do Salário Mínimo [que vai passar para 705 euros]. É a proposta que temos na concertação social e já estão marcadas reuniões" com os parceiros.

Já as medidas extraordinárias previstas no OE 2022, como o aumento de pensões até 1.100 euros, não vão avançar.

Operação Miríade não belisca credibilidade externa dos militares

O chefe do Governo lamentou, ainda, a Operação Miríade, que investiga suspeitas dos crimes de tráfico de diamantes, ouro e droga por parte de militares portugueses, nomeadamente comandos e ex-comandos em missões militares ao abrigo da ONU, sobretudo na República Centro Africana (RCA).

Costa lamenta o caso, mas assegura que a imagem externa de Portugal não ficará beliscada, uma vez que foram as próprias chefias militares a desencadear a investigação e as Nações Unidas foram informadas atempadamente pelo Governo português.