Sondagem. Rio com vantagem sobre Rangel na luta pelo PSD

Rui Rio é o candidato mais bem colocado nas eleições pela liderança do PSD, de acordo com uma sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF.

Quando se pergunta aos portugueses quem será o vencedor das diretas, o líder atual deixa o outro candidato a 11 pontos percentuais. Se a análise afunilar para os eleitores sociais-democratas, a vantagem sobe para os 23 pontos.

OPSD vai ter eleições diretas a 27 de novembro. O congresso decorrerá nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. Venceram as propostas de Paulo Rangel com 76 votos a favor, 28 votos contra e 18 abstenções.

Já depois do chumbo do Orçamento do Estado e de saber que isso conduziria a eleições antecipadas: 38% dos inquiridos apontam Rui Rio como o "melhor líder para o PSD", 31% escolhem Paulo Rangel, 31% não têm opinião.

O atual presidente tem assim uma vantagem de sete pontos, que, no segmento mais restrito dos que votam social-democrata, se alarga para 17 pontos (54% para Rio; 37% para Rangel; com apenas 9% de indiferentes). A diferença entre os potenciais eleitores do PSD é a mesma quando a questão se coloca ao nível da confiança: 17 pontos, com vantagem para Rio (12 se tivermos em conta o total da amostra).

A generalidade dos portugueses não vota nas eleições do PSD, mas serão chamados a escolher o próximo primeiro-ministro de Portugal. E só há duas pessoas que podem, realisticamente, chegar a S. Bento: António Costa, do PS, e quem quer que venha a ser escolhido pelos militantes sociais-democratas. E é por isso que é relevante medir quatro atributos importantes em qualquer chefe de Governo: competência, solidariedade, influência e honestidade. Nesta altura do campeonato, é Rui Rio quem, de novo, obtém melhores resultados no teste.

Ficha técnica. A sondagem foi realizada com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com atualidade política. O trabalho de campo decorreu entre os dias 28 e 31 de outubro de 2021 e foram recolhidas 803 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal.