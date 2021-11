Rio e Rangel reuniram para "acertar posições". Conselho Nacional retomado

Rui Rio e Paulo Rangel estiveram reunidos para tentar acertar posições, relativamente às datas e condições das eleições diretas para a liderança do PSD, soube a Renascença.

O Conselho Nacional foi interrompido, durante cerca de meia hora, mas, entretanto, já retomou.

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou este sábado que vai propor a antecipação das eleições diretas no PSD para 20 de novembro, com posterior congresso a 11 e 12 de dezembro.



O líder social-democrata anunciou ainda uma proposta que defende a participação de todos os militantes ativos do partido nas eleições diretas.

O prazo limite para o pagamento de quotas estava fixado em 17 de novembro e, por enquanto, apenas 27.700 militantes tinham a quota em dia. A implementar-se esta medida, o universo cresce para cerca de 70 mil inscritos no caderno eleitoral.

Já Paulo Rangel, defendeu, à chegada ao conselho nacional, a data de 27 de novembro. "Acho que para se garantirem os direitos dos militantes a data de 20 de novembro não chega, mas 27 é razoável", referiu, em declarações aos jornalistas.