PSD. Rio quer diretas a 20 de novembro, Rangel defende 27 “como data razoável”

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou este sábado que vai propor a antecipação das eleições diretas no PSD para 20 de novembro, com posterior congresso a 11 e 12 de dezembro.

Rio falava à entrada do Conselho Nacional do PSD, que vai decorrer em Aveiro e no qual deverá ser votada a proposta.

Questionado sobre se esta solução não violará os estatutos do PSD, como apontam apoiantes do opositor interno, Paulo Rangel, Rio respondeu: "Estamos numa situação excecional, temos de ser capazes de encontrar uma solução excecional".

Já Paulo Rangel, defendeu, à chegada ao conselho nacional, a data de 27 de novembro. "Acho que para se garantirem os direitos dos militantes a data de 20 de novembro não chega, mas 27 é razoável", referiu, em declarações aos jornalistas.

A proposta do Rio prevê, ainda, a data de 27 de novembro para uma eventual segunda volta.