Luís Filipe Menezes surpreendido com proposta para que militantes votem sem quotas pagas

O antigo líder do PSD Luís Filipe Menezes manifestou-se surpreendido com a proposta do presidente do partido Rui Rio para que todos os militantes ativos possam votar nas eleições internas, mesmo sem as quotas pagas.

"Quem o viu e quem o vê", ironizou Luís Filipe Menezes, quando confrontado pelos jornalistas, este sábado, com a proposta feita por Rui Rio na sua intervenção inicial perante o Conselho Nacional que decorre à porta fechada.

A proposta de Rio pretende abrir as diretas aos cerca de 83.000 militantes ativos, ou seja, os que pagaram pelo menos uma quota nos últimos dois anos, ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições internas, em que vigorou um novo regulamento de quotas, criado pela atual direção.

Em novembro de 2019, num Conselho Nacional em Bragança, apoiantes de Luís Montenegro propuseram a alteração ao regulamento para que todos os militantes pudessem votar independentemente do pagamento de quotas, mas a proposta foi recusada.