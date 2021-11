Sondagem. Costa ganha eleições, mas sem maioria absoluta

O PS mantém-se à frente nas intenções de voto quando faltam três meses para a realização das eleições antecipadas.

Assim, se as eleições se realizassem hoje, os socialistas obteriam 38,5% dos votos, catorze pontos acima do PSD que desce um pouco e conquistaria 24,4% dos votos.

Na sondagem feita pela Aximage, o Bloco de Esquerda surge em terceiro lugar com 8,8% seguido do Chega com 7,7%. Seguem-se Iniciativa Liberal com 4,7%, CDU 4,6%, PAN 2,8% e CDS 2%.

Os três partidos que formaram a "geringonça" conquistariam 52% dos votos, o mesmo que nas últimas legislativas e mais 13 pontos que a soma dos quatro partidos à direita.

A concretizarem-se estes resultados, a maioria do Parlamento continuaria assim a situar-se à esquerda, o que significa que não haveria grandes alterações no cenário político.

A direita, se as eleições fossem hoje, conquistaria mais quatro pontos do que em 2019 se somados todos os partidos.

De assinalar a queda em cinco pontos de PSD e CDS e a subida da Direita liberal e radical que conquistaria uma força razoável, na ordem dos 12%.

Na avaliação do desempenho dos líderes partidários, António Costa regista, pela primeira vez, um saldo negativo na ordem dos 38%, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa registavam novas quedas na popularidade, assim como Rui Rio que desce 8%. André Ventura mantém-se como líder mais impopular, com 60% embora tenha subido um ponto em relação ao último estudo.

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN. O trabalho de campo decorreu entre os dias 28 e 31 de outubro. Foram recolhidas 803 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%.