PSP chamada a intervir para sanar desentendimento entre militantes do PSD

De acordo com a PSP, foi feita uma participação, pelas 00h30 desta quinta-feira, em que o denunciante Pedro Fonseca disse ter-se dirigido à sede distrital do PSD, na terça-feira, para “entregar a lista de candidatura à comissão política do PSD”.

“[…] Quando me encontrava de serviço de Patrulhamento Auto na área adstrita à 24.ª Esquadra [Campo de Ourique], […], desloquei-me ao local da ocorrência onde havia notícia de desentendimento entre militantes do Partido Social Democrático (PSD)”, lê-se num auto de notícia, ao qual a agência Lusa teve acesso.

O líder do PSD aceita a decisão do Presidente da R(...)

A distrital de Lisboa do PSD, a segunda maior em número de militantes, vai a votos no sábado com dois candidatos, o atual presidente e recandidato Ângelo Pereira e o ex-vice-presidente da concelhia da Amadora Jorge Humberto.

“[…] Confirmei por telefone (registado) de que para as eleições marcadas para este sábado […], para os órgãos da Distrital de Lisboa do PSD, não houve mais listas a serem apresentadas, pelo que a Lista X é a única lista candidata às eleições para a Distrital de Lisboa do PSD.

“No estrito cumprimento do Regulamento Eleitoral do PSD, ontem dia 3 de novembro de 2021, às 19h43, eu acompanhado por mais três companheiros e uma companheira entregámos na sede do PSD Distrital de Lisboa a candidatura Lista X, para concorrer às eleições para a Comissão Política e para a Assembleia da Distrital”, escreveu Jorge Humberto na sua página do Facebook.

Caso não sejam encontradas irregularidades nas listas, haverá dois candidatos à eleição que decorre no sábado entre as 15h00 e as 22h00, no mesmo dia do Conselho Nacional do PSD, marcado para Aveiro às 15h30.

Ângelo Pereira foi eleito pela primeira vez presidente da distrital de Lisboa do PSD em novembro de 2019 com 82% dos votos, derrotando a vereadora em regime de substituição da Câmara Municipal de Lisboa Sofia Vala Rocha, com 18%.

No último mandato autárquico, Ângelo Pereira, que tinha sido candidato pelo PSD à Câmara de Oeiras contra Isaltino Morais, exerceu as funções de vereador no executivo municipal. A nível nacional, nas últimas eleições diretas para a liderança do PSD em 2020, Ângelo Pereira apoiou Miguel Pinto Luz, que ficou em terceiro lugar, e, na segunda volta, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, que seria derrotado pelo atual presidente, Rui Rio.

Jorge Humberto, que apoiou nas últimas diretas o atual presidente Rui Rio, demitiu-se em maio da vice-presidência da concelhia da Amadora, depois de o partido ter anunciado Suzana Garcia como candidata à presidência desta Câmara.