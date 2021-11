PSD exige reunião semanal da Comissão Permanente até à campanha eleitoral

O PSD exige que a Comissão Permanente da Assembleia da República funcione todas as semanas a partir da dissolução do Parlamento.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião da bancada, o líder parlamentar social-democrata adiantou que já tem o acordo do Governo e da bancada do PS. Só falta formalizar o pedido na conferência de líderes marcada para dia 17.

“A comissão permanente pode funcionar e nós vamos pedir que ela funcione todas as semanas, seriam três semanas no mês de dezembro, depois vem o Natal e o Ano Novo, e duas semanas no mês de janeiro, depois vem a campanha eleitoral”, disse Adão Silva.

O líder parlamentar social-democrata explicou que “seriam cinco reuniões da comissão permanente, no mínimo”, com a especificidade de em todas as reuniões estar presente um ou mais membros do Governo, sobre um assunto ou vários assuntos.