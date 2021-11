PCP apresenta projeto de lei pelo fim do cartão do adepto

O PCP apresentou um projeto de lei no parlamento pelo fim do cartão do adepto, que classifica de "atentado à liberdade de expressão", anunciou esta sexta-feira o partido, depois de ouvir "vários agentes desportivos".

"O PCP, depois de ouvidos vários agentes desportivos, adeptos de vários clubes desportivos e modalidades desportivas e a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA), apresentou um projeto de lei pelo fim do cartão do adepto", informa uma publicação na conta oficial do partido na rede social Twitter.

O PCP "junta-se" à Iniciativa Liberal, que em agosto já tinha proposto a revogação do cartão do adepto, enquanto alguns clubes da I Liga, como Boavista e Benfica já expressaram publicamente desacordo com a medida.

"É inaceitável a equiparação de mensagens de teor racista, xenófobo ou de incitamento à violência às manifestações de ideologia política, num atentado à liberdade de expressão que se soma à desconsideração quanto à liberdade de associação que toda a lei encerra", defendeu o PCP.