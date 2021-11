Marcelo diz que "não foi sensível a razões partidárias" na data das eleições

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que "não foi sensível a razões partidárias", mas sim ao "interesse nacional" no processo de marcação das eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de 2022. “O Presidente define-se em função do interessa nacional e não foi sensível a razões partidárias, minimamente, e basta ver os prazos para ver como não foi sensível", afirmou o chefe de Estado, em Évora, negando as críticas de que tenha beneficiado algum partido.

Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que o prazo de entrega de candidaturas de deputados "significaria, tal como as coisas estavam no momento da decisão, que decisões partidárias seriam posteriores ou no máximo simultâneas com o fim do prazo de entrega de assinaturas". "Quer dizer que não pesou minimamente isso, pesou esta circunstância: tinha que ser rápido, em janeiro, a tempo de haver uma campanha de duas semanas, mais os debates antecipando o maior número de forças concorrentes", sublinha.

Marcelo convoca legislativas antecipadas para 30 de janeiro

A maioria dos partidos tinha defendido eleições para 16 de janeiro, mas Marcelo Rebelo de Sousa optou por dia 30 e explica a opção com a sua experiência enquanto candidato, para a campanha não cair em cima da época de festas e dar tempo para os debates. "Relativamente à data decidiu por razões muito simples, que viveu na sua vida de candidato presidencial por duas vezes: debates entre o Natal e o fim do ano e debates em cima do começo do ano, e tinha visto o que tinha sido. O atropelamento dos debates, a insuficiência do tempo para os debates, a sobreposição da campanha." Para Marcelo Rebelo de Sousa, "está dito, está dito, e agora o que interessa é que num espírito democrático, porque as eleições fazem parte da democracia, tudo se passe em normalidade daqui até ao dia das eleições". O Presidente da República diz que respeita, mas "não comenta líderes partidários" e na questão da data das eleições há "óbvias razões de interesse nacional que implicavam sacrifícios, mas para todos".