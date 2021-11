"Já falei tanto". Costa não comenta marcação das legislativas para 30 de janeiro

O primeiro-ministro, António Costa, evitou comentar a marcação das eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de 2022.

“Já falei tanto. Não vale a pena virem todos a correr, só se cansam, o que eu tinha a dizer hoje já tive oportunidade de dizer na minha intervenção, falando sobre o nosso futuro de desenvolvimento do país”, declarou, em passo apressado, o chefe do Governo aos jornalistas, esta sexta-feira, no Porto.

Noutro plano, falando do PRR, Costa afirmou que só há uma hipótese para receber os fundos atribuídos a Portugal do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que é cumprir os projetos traçados.

“Ou cumprimos ou não recebemos e, por isso, para não desperdiçarmos esta oportunidade única não há duas opções, aqui há só mesmo uma, que é cumprir”, ressalvou Costa no encerramento do V Congresso da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, no Palácio da Bolsa, no Porto.

Num discurso de mais de 40 minutos, o governante realçou que o PRR pode ter muitos defeitos, mas tem uma enorme virtude assente no facto de não se tratar, como é habitual nos fundos comunitários, de um cheque prefixado e que se vai descontando com total liberdade.