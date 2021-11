Eutanásia. Marcelo deixa todas as possibilidades em aberto

O novo decreto passou com os votos a favor da maio(...)

O novo texto da lei que legaliza a eutanásia foi aprovado esta sexta-feira na Assembleia da República.

O diploma que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal segue agora para apreciação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O novo decreto foi aprovado esta sexta-feira, com os votos a favor da maioria da bancada do PS, 13 deputados do PSD, entre os quais Rui Rio, Bloco de Esquerda, Verdes, PAN, Iniciativa Liberal e das duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Votaram contra a lei da eutanásia sete deputados do PS, 62 do PSD, PCP, CDS e Chega.

Dois deputados do PS e três do PSD optaram pela abstenção.

Do total dos 230 deputados que compõem a Assembleia da República, estiveram presentes 227, dos quais 138 votaram a favor, 84 contra e cinco abstiveram-se.