Eleições antecipadas. PS respeita decisão de Marcelo e nega responsabilidade pela crise política

“Apelamos a uma forte mobilização dos portugueses para garantir certeza, confiança e estabilidade, fatores essenciais para o país”, declarou.

Num balanço da governação socialista, José Luís Carneiro disse que o executivo fez "um esforço imenso para chegar até aqui em Portugal e na Europa. Tivemos que vencer os momentos mais críticos da pandemia e proteger as nossas condições de vida. Conseguimo-lo", referiu.

O secretário-geral adjunto do Partido Socialista garante que "com o PS não haverá vazio de poder" até Portugal ter um novo Governo.

"Procuraremos que esta situação prejudique o menos possível o interesse de Portugal e dos portugueses. Tudo faremos para garantir a atempada e eficaz aplicação dos fundos europeus", salientou.

s eleições legislativas antecipadas vão realizar-se no dia 30 de janeiro do próximo, anunciou esta quinta-feira o Presidente da República.

Na mensagem que dirigiu ao país, para anunciar a convocação do ato eleitoral e para fundamentar as razões por que decidiu avançar com a dissolução do Parlamento, no quadro do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, o Chefe do Estado desdramatizou uma nova ida às urnas, embora tenha reconhecido que “todos dispensávamos mais uma eleição”, poucos meses após as Autárquicas de setembro.