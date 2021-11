Conselho de Ministros aprova Damasceno Dias para presidente da Cresap

O Conselho de Ministros aprovou hoje a designação de Damasceno Dias para presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), assim como dos três vogais permanentes que estavam indigitados.

A informação consta do comunicado do Conselho de Ministros realizado hoje, que aprovou “a resolução que designa o presidente e vogais permanentes da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), respetivamente Damasceno Dias, João de Salis Gomes, Maria Cristina Pimenta Coelho e Maria Eugénia de Almeida Santos”.

A designação acontece “após audição pela Assembleia da República, no dia 19 de outubro, e de acordo com os estatutos daquele organismo”, acrescenta.

De acordo com os estatutos da Cresap, o presidente e vogais permanentes (entre um mínimo de três e um máximo de cinco) são providos, após audição pela Assembleia da República, por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Subdiretor-geral da área de Recursos Humanos e Formação da Autoridade Tributária e Aduaneira, Damasceno Dias sucede a Maria Júlia Ladeira, designada para o cargo de presidente da Cresap em março de 2017. Antes tinha sido presidida por João Bilhim.

Criada em dezembro de 2011, a Cresap tem por missão o recrutamento e seleção de candidatos para cargos de direção superior na Administração Pública e, ainda, a avaliação dos currículos e da adequação das competências das personalidades indigitadas para exercer cargos de gestor público ou cargos a estes equiparados a qualquer título.

Os estatutos determinam que o presidente e vogais devem ser selecionados de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, sendo que os segundos devem ainda ter exercido atividade, preferencialmente, na área dos recursos humanos ou da Administração Pública.