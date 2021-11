Rangel nega contradição. “Quem marcou eleições” foi o presidente do PSD

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel considera que o atual cenário político, próximo de legislativas antecipadas, "não é semelhante" ao de 2019, quando se opôs às eleições internas no partido, pela proximidade das europeias, Acusado pelo líder do partido e recandidato Rui Rio de, em 2019, não ter querido eleições internas por se estar à porta das eleições europeias e agora defender o contrário, Rangel diz que não se pode comparar o que não tem comparação e recusa entrar no que chama de “pingue-pongue” político. “Em 2019, havia uma moção de censura, não havia eleições normais. Quem marcou estas eleições foi o dr. Rui Rio, o presidente do partido, mas eu não vou fazer nenhum comentário porque a minha campanha é virada para o país, não é virada para o ataque aos adversários”, declarou o eurodeputado à margem da visita a uma pedreira no concelho de Vila Viçosa. “Eu, assim como estou sereno com decisões instituições e de Estado, também estou sereno no partido. De mim ninguém vai ouvir nem sequer as explicações que facilmente mostrariam como se está a comparar o incomparável. Quem marcou eleições e abriu o processo não foi ninguém de fora, foi o presidente do partido, o que é normal porque de dois em dois anos tem que haver eleições. Não vamos suspender a democracia no PSD”, frisou.



O candidato a líder do PSD aguarda “com serenidade” e respeitará, a decisão do Presidente da República sobre uma eventual dissolução do Parlamento e eleições antecipadas, seja ela qual for. À margem da visita a uma pedreira no concelho de Vila Viçosa, numa primeira ação de campanha interna, Rangel foi perentório em dizer que é preciso saber aguardar e respeitar as instituições. "Não há que comentar ou falar mais sobre isso. Há que aguardar e respeitar a decisão do Presidente da República e trabalhar com ela. Eu, ao contrário de outros, respeito e protejo as instituições. É preciso proteger as instituições e não fazer desgaste delas”, declarou numa indireta a Rui Rio.