Maioria dos Conselheiros de Estado a favor da dissolução do Parlamento

O Conselho de Estado pronunciou-se, esta quarta-feira, favorável à dissolução da Assembleia da República e à realização de eleições antecipadas, na sequência da crise política provocada pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

A informação consta de uma nota da Presidência da República onde poder ler-se que a maior parte dos conselheiros "deu parecer favorável, por maioria, à proposta de Sua Excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República".

Marcelo Rebelo de Sousa convocou o órgão consultivo depois do chumbo do Orçamento do Estado e depois de já ter ouvido os partidos. Todos os conselheiros participaram na reunião de cerca de três horas, que aconteceu no Palácio da Cidadela, em Cascais.

A reunião é imposta pela Constituição, para que o Chefe do Estado possa dissolver o Parlamento.

Marcelo deverá falar ao país esta quinta-feira ao final do dia.