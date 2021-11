Costa contra retirada precoce dos estímulos de política monetária à recuperação

De acordo com o primeiro-ministro, a convergência foi alcançada "melhorando a sustentabilidade orçamental". "Reduzir o défice e a dívida não são um constrangimento. São um objetivo que articulamos com o aumento de investimento, salários, pensões, prestações sociais e a melhoria dos serviços públicos", referiu.

“É que o PIB real português cresceu efetivamente acima do PIB europeu em 2017, 2018 e 2019, com taxas médias anuais de 3%. E registamos, como já vimos, uma nova dinâmica de convergência que importa agora não pôr em causa”, disse o chefe de Estado.

No seu discurso, o líder do executivo, que aproveitou para lembrar a trajetória de recuperação da economia portuguesa, acrescentou, ainda, que há uma dinâmica de convergência que não deve ser posta em causa.

António Costa falava na sessão solene comemorativa dos 175 anos do Banco de Portugal, em que participou Christine Lagarde , a presidente do Banco Central Europeu

Numa mensagem mais política, António Costa reiterou a tese de que "são as contas certas que garantem a credibilidade internacional de Portugal, permitindo ao país ter poupado três mil milhões de euros juros da dívida anualmente face a 2015 e alcançar valores recorde no investimento contratado pela AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) em 2018, 2019 e, novamente, em 2021".

"Para que esta dinâmica não seja interrompida, não podemos deixar de referir um conjunto de desafios que continuamos a enfrentar", afirmou, antes de especificar alguns desses desafios.

Na perspetiva do líder do executivo, a União Bancária "não poderá permanecer incompleta, sob pena de impedir a materialização plena dos seus benefícios e de criar distorções na afetação de recursos entre economias, prejudicando aquelas, como a portuguesa, que têm uma escala menor".

"É necessário desbloquear o impasse em que nos encontramos em relação ao Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, ainda que com passos graduais. Em paralelo, é imperioso prosseguir de forma decisiva com a União dos Mercados de Capitais, eliminando gradualmente as barreiras que persistem ao fluxo de capital transfronteiriço, nomeadamente pela harmonização das regras no espaço europeu e pelo reforço da transparência e da literacia", apontou.