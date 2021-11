Guerra no CDS pode acabar no Tribunal Constitucional, diz Nuno Melo

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo afirmou hoje ter impugnado junto do Conselho Nacional de Jurisdição o adiamento do congresso do partido, decidido numa reunião que considerou "ilegal", e admitiu recorrer ao Tribunal Constitucional.

Em declarações à RTP3, o eurodeputado afirmou que apresentou "há dois dias" ao Conselho Nacional de Jurisdição "uma impugnação de todas as decisões tomadas nesse Conselho Nacional" que decorreu na noite de sexta-feira.

"E dessa decisão recorrerei, se for caso disso, para o Tribunal Constitucional", indicou.

No sábado, numa declaração aos jornalistas, Nuno Melo tinha anunciado que iria pedir a nulidade das deliberações do Conselho Nacional.