Francisco Rodrigues dos Santos lamenta desfiliações mas diz que algumas "não provocam surpresa"

O presidente do CDS-PP lamentou esta terça-feira as desfiliações de personalidades do partido nos últimas dias, como Adolfo Mesquita Nunes ou António Pires de Lima, mas considerou que algumas "estavam pré-anunciadas" e "não provocam surpresa".

Em entrevista à RTP3, Francisco Rodrigues dos Santos, disse não ser "indiferente às saídas de militantes".

"Lamento-as a todas, sem exceção", salientou.

No entanto, o presidente do CDS-PP considerou que "algumas delas até estavam pré-anunciadas", referindo uma notícia do semanário Sol que indicava que alguns militantes ligados a Paulo Portas, os "portistas", estavam preparados para sair caso Nuno Melo perdesse o congresso e Francisco Rodrigues dos Santos continuasse na liderança.

"Algumas não me provocam surpresa, porque desde que eu fui eleito as manifestações públicas acerca do CDS foram muito agressivas para comigo", lamentou, apontando que estas saídas não causam "nenhuma estupefação, embora lamente".