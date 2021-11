PSD. Direção de Rui Rio defende adiamento das diretas

Cidadao

01 nov, 2021 Lisboa 16:29

Claro que a Comissão Permanente do PSD - órgão do aparelho partidário totalmente controlado por Rui Rio - defende o adiamento das diretas: sabem que o "chefe" vai ser deposto e insultam a inteligência dos militantes com uma vergonhosa missiva de apelação à "união" e que o "combate é outro", etc, etc. A linguagem dos que têm medo de ficar no desemprego partidário e só estão a defender o lugar, não o PSD e muito menos, o País. O PSD e o País, têm tudo a ganhar com o confronto de ideias, e com uma pedrada no charco deste faz-de-conta-que-somos-oposição que foi no que Rui Rio Transformou o PSD. Hoje, o partido de Sá Carneiro é coisa nenhuma, nem oposição, nem alternativa, nem nada. Só um mendigo do Bloco Central, sempre de mão estendida para o PS a implorar atenção. É isso que querem continuar a ser? Os militantes que se pronunciem. Militantes, não o aparelho partidário dominado por Rui Rio. Se dependesse dele ...