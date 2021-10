Ribeiro e Castro diz que oposição no CDS "mina a atuação do partido"

O ex-líder do CDS José Ribeiro e Castro afirma que há um conjunto de militantes no CDS que se tem dedicado a "minar a atuação do partido". "Há um grupo que não ganhou o congresso há dois anos e que quer por todas as formas provocar dano à direção do partido", disse em declarações à Renascença.

Ribeiro e Castro declarou que está "bastante desapontado, para dizer o mínimo, com o que se passa". "Estamos perante um confronto, mas eu não vejo as duas partes da mesma maneira. Houve uma direção que foi eleita em congresso e que tem sido atacada pelos que perderam o congresso de há dois anos", identificou.

Os centristas vivem nos últimos dias uma verdadeira debandada, com pelo menos oito militantes de peso a abandonar o CDS.

Em relação a estas saídas do partido, Ribeiro e Castro lamentou, mas alertou que "isso estava anunciado". "Não aprecio isso. Qualquer baixa no partido, lamento, mas não me pode surpreender porque isso era uma intenção, um propósito. Não sei onde parará e se existe vontade de parar", explicou.