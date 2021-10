PSD convoca conselho nacional para o próximo sábado

Está marcado para o próximo sábado, dia 6 de novembro, o Conselho Nacional extraordinário do PSD. A reunião foi pedida por um grupo de conselheiros apoiantes de Paulo Rangel que querem antecipar o congresso do partido para meados de Dezembro.

Na ordem de trabalhos está "a análise da situação política decorrente da não aprovação do Orçamento do Estado para 2022 e da previsível dissolução da Assembleia da República, e alteração ao “Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 39.° Congresso Nacional” e respetivo cronograma".

A reunião decorrerá às 15h30 no Meliá Ria Hotel & Spa, em Aveiro.