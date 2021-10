PSD convoca conselho nacional para o próximo sábado

Cidadao

31 out, 2021 Lisboa 20:07

Espero que sirva para manter as Eleições do PSD para 4 de Dezembro e antecipar também para Dezembro, o Congresso Nacional do PSD que vai ratificar o vencedor das Eleições Internas. O estertor desesperado de Rui Rio para tentar manter um lugar do qual foi indigno, toca as raias da humilhação. Ele, Rui Rio, deve pensar que engana os militantes com conversas de "superior interesse nacional" e outras cenas do género, mas o que se vê, é um homem apavorado com a hipótese de ficar no desemprego.