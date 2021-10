Portas compara situação no CDS a "associação de estudantes com más práticas"

O ex-líder do CDS e antigo vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, comparou a situação que o CDS está a viver com a de "uma associação de estudantes com más práticas". E lançou uma série de farpas à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.

No comentário de domingo à noite, no telejornal da TVI, Portas afirmou que teve de "pedir muita indulgência aos meus princípios democráticos" para se manter como militante do CDS. Antes recordara que o CDS só tem três presidentes que nunca abandonaram o partido: ele próprio, Adriano Moreira, e Assunção Cristas.

Tudo isto numa altura em que os centristas assistem a uma verdadeira debandada, com pelo menos oito militantes de peso a abandonar o CDS.

Paulo Portas pediu ainda ao presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, para "olhar bem para as circunstâncias", porque "a perceção externa do que aconteceu é terrível". "Parecia uma associação de estudantes com más práticas", qualificou.

Em seguida delineou a estratégia que Rodrigues dos Santos deveria protagonizar. "Eu pegava no telefone e tentava falar com o opositor dele. Ele suspendeu o congresso com uma disputa eleitoral aberta, e sem saber qual a data das eleições do Presidente da República. E aparentemente saltando vários prazos legais e regimentais", recordou.