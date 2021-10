Debandada no CDS. Desfiliações de peso, Chicão em silêncio

Em política, há debandadas, deserções e dissidências. E, por vezes, também há sangrias. Ainda é cedo para dizer qual o nome mais correto para descrever o que se está a suceder no CDS-PP nas últimas 48 horas, fruto da posição de Francisco Rodrigues dos Santos, que conseguiu adiar o congresso do partido – em que a sua posição como líder seria disputada por Nuno Melo -, dando como justificação a proximidade das eleições legislativas.

Mas as consequências estão à mostra. Alguns dos nomes mais sonantes do partido centrista – como António Pires de Lima ou Adolfo Mesquita Nunes - decidiram desfiliar-se, após a decisão do Conselho Nacional.

Esta situação ocorre num dos momentos históricos em que o CDS-PP está, porventura, mais frágil: as últimas sondagens apontam uma diminuição acentuada de eleitores do partido centrista; um inquérito de setembro dava-lhe apenas 2%, enquanto em 2019 conseguira 4,2%.

Francisco Rodrigues dos Santos ainda não reagiu publicamente à debandada de militantes. Para já, foi Filipe Anacoreta Correia, presidente do Conselho Nacional do CDS, a dar a cara. Este domingo, numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, reagiu à desfiliação de militantes do partido, afirmando que "o CDS não são pessoas" e "não se confunde com personalidades ou com a dimensão que cada personalidade possa ter".

"Nós acompanhamos a notícia da sua decisão [de Pires de Lima] de saída do partido com pesar -- não a festejamos, lamentamos --, mas temos a certeza de que nunca um partido se confunde com essas personalidades e, bem ou mal, nós sabemos, no CDS, que o seu processo histórico foi sempre acompanhado de crises associadas a novos ciclos de liderança", afirmou.

Quem saiu e porquê