Pires de Lima vai abandonar o CDS

Vários militantes históricos do CDS abandonaram este sábado o partido. Na sequência da confusão criada com a realização do próximo congresso, agora foi a vez do ex-ministro da Economia, António Pires de Lima.

É já o quinto militante centrista a abandonar os centristas. Pires de Lima diz não estar em condições de apoiar Francisco Rodrigues dos Santos.

"O partido bateu no fundo. E, para mim, digo com a maior das tristezas, isto é o fim da linha. Para mim, a partir de amanhã, deixarei de ser militante do CDS", disse António Pires de Lima, em entrevista na SIC Notícias.

"Nos últimos dois anos, temos vindo a assistir a um processo de degradação, de vida democrática na vida do partido. As pessoas não se respeitam. O líder do CDS desqualifica no início de conselhos nacionais, de reuniões magnas, aquilo que é o parlamento do partido, os seus militantes, aqueles que discordam dele", referiu, lembrando que "ontem apelidou aqueles que divergem dele como terroristas".