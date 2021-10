Paulo Rangel diz que não voltará a comentar o calendário das eleições

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel disse, este sábado, que não irá voltar a comentar o calendário das eleições antecipadas. "Não vou fazer comentários sobre isso. É uma competência do Presidente da República. A mim não me ouvirão nenhum condicionamento, nenhuma referência a esse respeito", disse Rangel após uma visita à Feira da Castanha, em Sernancelhe.

Rangel afirmou que preoupação que tem é a de "apresentar um programa para Portugal", e garantiu que com ele não se conte para "estar com tricas e insinuações". "Quando tenho de dizer uma coisa digo e depois não a vou repetir 500 vezes", garantiu.

Rangel reagia às palavras do líder do partido e candidato à liderança do PSD, Rui Rio, Rui Rio que disse que acreditava que se Marcelo Rebelo de Sousa marcar eleições legislativas antecipadas para fevereiro, é porque "quis dar uma ajuda ao PSD e a um candidato", referindo-se a Paulo Rangel, candidato às diretas do partido.

As declarações são uma referência à vontade expressa por Paulo Rangel esta quinta-feira, de que o Presidente da República marque eleições legislativas antecipadas para os dias 20 ou 27 de fevereiro, depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

O líder social-democrata defende, numa entrevista esta sexta-feira, à SIC, que o partido não pode ir a eleições a poucos meses de uma possível campanha eleitoral.

"O problema para o PSD é claro. Não é entendível que o principal partido da oposição, com o trajeto de credibilização nas autarcas, venha deitar tudo fora e virar para dentro", aponta.