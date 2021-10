OE/Crise: Jerónimo de Sousa diz que não há Orçamento porque PS quer maioria absoluta

"Milhões de portugueses interrogam-se porque chegámos aqui... Porque não foi possível aprovar Orçamento? O futuro dirá, mas começa a perceber-se. Ao fechar o debate sobre o Orçamento do Estado o primeiro-ministro pediu uma maioria estável e duradoura para o PS", disse este sábado Jerónimo de Sousa, acrescentando que a expressão de António Costa "explica muito sobre a postura no processo" de negociação.

Na parte política da intervenção, durante uma sessão cultural dedicada ao centenário do nascimento de José Saramago, o dirigente comunista sustentou que, "afinal, o que o PS queria mesmo era uma maioria absoluta". Não há Orçamento do Estado viabilizado por culpa do PS, continuou Jerónimo de Sousa, já que os socialistas querem, "sem condicionamentos, em vez de responder aos problemas do país, poder livremente manter o seu compromisso com o défice e o grande capital".

O membro do Comité Central do PCP defendeu também que "se o Governo quisesse fazer as opções que acabou de recusar" para responder a vários dos problemas do país, na ótica dos comunistas, "poderia apresentar uma nova proposta de Orçamento do Estado, bem como os compromissos necessários além dele". Sobre a eventualidade de eleições antecipadas, o secretário-geral comunista disse que o Presidente, "insistindo nessa ideia", tem de "assegurar a sua realização rapidamente, sem protelamentos que não têm justificação nos interesses do país". O dirigente do partido advertiu ainda que o executivo socialista tem de executar o que ainda falta do presente Orçamento do Estado. No elogio a José Saramago também houve espaço para criticar a governação alternada entre PS e PSD, "com CDS-PP à ilharga". Insistindo no "fortalecimento" do PCP, "partido que é o de Saramago", Jerónimo de Sousa disse que nas últimas décadas de governação apenas houve vontade de "fazer prevalecer o domínio e os interesses do grande capital sobre a vida do país".

E foi nas palavras do autor prémio Nobel da Literatura que o secretário-geral comunista desferiu mais uma crítica à falta de respostas para os problemas que persistem no mundo: "Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os governos, porque não sabem, porque não podem ou porque não querem. Ou porque não lho permite aquelas que efetivamente governam o mundo, as empresas multinacionais e pluricontinentais cujo poder, absolutamente não democrático, reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal de democracia". Após a audição "Não foi a votação do Orçamento do Estado que obrigava o Presidente da República a convocar eleições, decidiu fazê-lo, é responsável por isso", afirmou Jerónimo de Sousa, no final de uma audiência com o Presidente da República em Belém, para discutir a dissolução do parlamento e a data das eleições antecipadas. Dentro deste quadro, o líder comunista defendeu que se "devem realizar o mais depressa possível".

"Temos como referência que as eleições não deveriam passar do 16 de janeiro. Tendo em conta as implicações que tem na quadra natalícia e no Ano Novo e de permitir a campanha eleitoral, foi esta a sugestão que fizemos ao senhor Presidente da República", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de reeditar um novo acordo com o PS após as legislativas, Jerónimo de Sousa reiterou que "o objetivo não declarado do PS é alcançar a maioria absoluta", mas não excluiu convergências com os socialistas em matérias que sejam comuns aos dois partidos.

E à pergunta se o Presidente da República falou da possibilidade de existir, na próxima legislatura, um acordo escrito, Jerónimo respondeu negativamente.

"Não, foi um curto diálogo, muito centrado nas datas", disse.