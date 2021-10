Há vida além do Orçamento chumbado e diplomas para aprovar até às eleições

O fim da legislatura faz caducar todos os projetos e propostas de lei que o Parlamento não consiga aprovar, até à publicação do decreto presidencial de dissolução. Sem saberem ainda qual é o intervalo de tempo de que ainda dispõem, os deputados tentam “salvar alguns diplomas”, mesmo que isso obrigue a “reanimar” a moribunda “geringonça”.

O diploma que mereceu a prioridade dos deputados da esquerda foi o da eutanásia, cuja votação final foi, no dia seguinte ao do chumbo do Orçamento do Estado, agendada para o dia 4 de novembro.



Mas a eutanásia, não deverá ser caso único. José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda (BE), diz que “todas as comissões parlamentares estão, neste momento, a fazer um levantamento dos projetos que estão já na fase final, de forma a que possam ser sujeitos a votação durante a atual legislatura”.

O deputado do BE acredita que “a esquerda poderá ainda aprovar” a Lei de Bases do Clima e o último diploma da reforma do SEF, “que extinguirá o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tal como o conhecemos”.

A bancada socialista admite que conseguirá também fazer aprovar o pacote anticorrupção e a nova legislação sobre o teletrabalho. É essa a expectativa do deputado Fernando Anastácio, em declarações ao programa Em Nome da Lei da Renascença.