UGT tem a certeza de que vai haver eleições antecipadas

A UGT saiu da reunião desta sexta-feira com o Presidente da República com a certeza de que vai haver eleições legislativas antecipadas.

Em declarações à imprensa, no final da reunião, o secretário-geral Carlos Silva diz que "resta saber quando" será a data escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa.

A UGT conta que deixou vários apelos ao chefe de Estado português.

"Não nos passa pela cabeça que o salário mínimo nacional não seja atualizado a 1 de janeiro e que as pensões não tenham um aumento de dez euros a 1 de janeiro, como estava previsto", refere Carlos Silva.

O líder da UGT não percebe como é que os partidos da esquerda votaram contra o Orçamento, apesar de todos os avanços que conseguiram.



No entanto, "quem vier governar a seguir" tem de ter em conta "o que foi conseguido em negociação tem de ver a luz do dia no próximo ano".

"Ninguém vai aceitar menos do que aquilo que foi prometido", defende.