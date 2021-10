Rui Rio lança farpas a "quem quer legislativas só lá para fevereiro"

Rui Rio criticou "quem quer legislativas só lá para fevereiro", num tweet, esta sexta-feira, na sua conta oficial.

As declarações são uma referência à vontade expressa por Paulo Rangel esta quinta-feira, de que o Presidente da República marque eleições legislativas antecipadas para os dias 20 ou 27 de fevereiro, depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

O líder social-democrata apela a que Marcelo Rebelo de Sousa não "satisfaça" essa vontade.

"Será que é o interesse nacional que verdadeiramente preocupa quem defende que a Assembleia da República (e o País) se devem arrastar até Dezembro?", questiona Rio, que já tinha apelado a que as eleições fossem marcadas "o mais rapidamente possível".

O Presidente da República vai ouvir os líderes dos partidos com assento parlamentar, este sábado, para tomar uma decisão relativamente à continuidade da atual legislatura.